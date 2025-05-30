Бежала в слезах со свадьбы: из-за чего началась вражда между Викторией Бекхэм и ее невесткой

Виктория Бекхэм и ее невестка Никола Пельтц поссорились из-за испорченного свадебного танца на торжестве девушки с сыном звезды. Как сообщает источник издания People, после этого Пельтц избегает свекровь и даже не появилась на ее юбилее.

Поклонники давно заметили, что красавицы сторонятся друг друга и улыбаются только тогда, когда их снимают фотографы. На самом деле между ними есть обида, которая началась еще в 2022 году со свадебного торжества Николы и сына Виктории Бруклина.

По задумке, молодожены должны были станцевать под живое исполнение певца Марка Энтони. Однако вместо этого произошло неожиданное.

«Перед началом песни Марк Энтони попросил Бруклина выйти на сцену, а затем объявил: «Самая красивая женщина в комнате сегодня вечером, ну давайте же… Виктория Бекхэм!» – поделился инсайдер.

Романтический танец молодых превратился в дуэт матери и сына. Никола, не сдержав слез, выбежала из зала.

«Никола чувствовала, что Виктория сделала это специально. Она знала, что это заранее запланированный романтический танец, предназначенный для Бруклина и Николы, но тайно изменила ход торжества», – добавил анонимный источник.

Единственное, что удивляет девушку – зачем свекровь поступила с ней таким образом. С тех пор их отношения не улучшились. Никола последовательно избегает встреч: пропустила юбилей свекрови под предлогом болезни бабушки, не явилась на 50-летие Дэвида Бекхэма вместе с мужем.

Ранее мы писали о том, что на Дэвида Бекхэма пожаловались из-за шумной вечеринки в честь 50-летия.