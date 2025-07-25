Джессику Альбу и Дэнни Рамиреса заметили на свидании в Голливуде. Об этом сообщает Daily Mail.

Папарацци застали Джессику Альбу на свидании с ее 32-летним бойфрендом Дэнни Рамиресом. Парочка скрывалась в машине рядом с итальянским рестораном в Голливуде.

Судя по кадрам, роман приносит паре только счастье — на кадрах возлюбленные улыбаются и что-то оживленно обсуждают.

Дэнни Рамирес — американский актер с мексикано-колумбийскими корнями. Он наиболее известен по ролям Уэса в телесериале «Одарённые», Марио Мартинеса в фильме «У меня на районе» и Хоакина Торреса в киновселенной Marvel.

Напомним, Джессика Альба развелась после 16 лет брака с Кэшем Уорреном. Супруги официально подали на развод в начале 2025 года, указав в качестве причины «непримиримые разногласия». Пара воспитывала троих детей: Онор, Хэвен и Хейса.

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