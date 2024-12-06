Джессику Альбу без обручального кольца застали с мужчиной в Риме

Актрису Джессику Альбу без обручального кольца застали за ужином с мужчиной в Риме. Спутником 43-летней звезды стал продюсер Андреа Иерволино. Снимки публикует зарубежный портал Daily Mail.

По данным источника, артистка прилетела в Италию для съемок в проекте «Мазерати: Братья». Ее уже ждали папарацци, которым было интересно заснять звезду. Они встретили ее на выходе из ресторана, где она провела время с продюсером. Джессика отказалась от комментариев и избегала камер. Она выбрала для выхода простой наряд – джинсы, широкий свитер и черное пальто.

Сопровождающий Альбу продюсер помог ей сесть в машину, и они уехали вместе. Интересно, что актриса была на ужине без обручального кольца. Это спровоцировало слухи о ее возможных проблемах в браке и романе с Андреа.

Но фанаты считают, что это лишь домыслы. Так как женщина только недавно вернулась с отдыха в Мексике, где проводила время с супругом. Напомним, что избранником кинодивы стал Кэш Уоррен, с которым она стала встречаться в 2004 году. Через три года они объявили о помолвке, а поженились 19 мая 2008 года.

У супругов есть трое детей: две дочери и сын, которому шесть лет.

Ранее мы писали о том, что актриса Джессика Альба показала фото с наследницами и выглядела очень свежо. Пользователи Сети назвал ее старшей сестрой, а не мамой девушек.