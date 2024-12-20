Джессика Симпсон спровоцировала слухи о собственном двойнике после смены имиджа

Американская певица и актриса Джессика Симпсон спровоцировала слухи о двойнике из-за смены имиджа. Об этом пишет издание Page Six, опубликовавшее фото артистки.

44-летняя знаменитость позировала на стуле в студии звукозаписи. Возле нее на фото стоят пианино и чехлы для гитар. Певица снялась в черном блейзере с белой мини-юбкой и укороченным топом.

«Я не могу дождаться, когда вы все услышите саундтрек моей души», — поделилась артистка.

Фанаты сразу же допустили, что у Симпсон появился двойник, поскольку на снимках она не похожа на себя.

Джессика Симпсон с 2014 года замужем за бывшим игроком NFL Эриком Джонсоном. Супруги воспитывают троих детей: 12-летнюю Максвелл Дрю, 11-летнего Эйса Кнуте и 5-летнюю Берди Мэй.

Певица рассказывала, что во время третьей беременности набрала 45 килограммов. По ее словам, она стеснялась своего тела и переживала, что останется в таком весе навсегда. Однако за год знаменитость смогла сильно похудеть.

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