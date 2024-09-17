ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 сентября 2024, 15:57
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Джессика Симпсон показала фото 11-летнего сына, который стал выше нее ростом

Певица Джессика Симпсон выложила редкое фото с сыном.
Джессика Симпсон показала фото 11-летнего сына, который стал выше нее ростом

© Andy Kropa/Invision/East News

Американская певица и актриса Джессика Симпсон разместила фото с повзрослевшим сыном Эйсом. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Джессика Симпсон показала фото 11-летнего сына, который стал выше нее ростом

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Артистка показала, что 11-летний наследник стал вышек нее ростом.

Симпсон замужем за бывшим игроком NFL Эриком Джонсоном, они официально узаконили свои отношения 5 июля 2014 года, а до свадьбы встречались четыре года. Пара растит троих детей: помимо сына, они воспитывают 12-летнюю Максвелл Дрю и 5-летнюю Берди Мэй.

Звезда рассказывала, что во время третьей беременности набрала 45 килограммов. По словам исполнительницы, она стеснялась своего тела и боялась остаться в таком весе навсегда. Однако за год артистка смогла сильно похудеть. Симпсон говорила, что добилась «колоссального» результата и смогла надеть джинсы, которые носила еще до рождения первого ребенка. Девушка соблюдала диету, исключила из рациона продукты, содержащие глютен, а также активно занималась спортом.

Ранее мы писали, что 58-летняя актриса Холли Берри пришла на премьеру фильма в блестящем облегающем платье.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Джессика Симпсон
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