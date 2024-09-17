Джессика Симпсон показала фото 11-летнего сына, который стал выше нее ростом

Артистка показала, что 11-летний наследник стал вышек нее ростом.

Симпсон замужем за бывшим игроком NFL Эриком Джонсоном, они официально узаконили свои отношения 5 июля 2014 года, а до свадьбы встречались четыре года. Пара растит троих детей: помимо сына, они воспитывают 12-летнюю Максвелл Дрю и 5-летнюю Берди Мэй.

Звезда рассказывала, что во время третьей беременности набрала 45 килограммов. По словам исполнительницы, она стеснялась своего тела и боялась остаться в таком весе навсегда. Однако за год артистка смогла сильно похудеть. Симпсон говорила, что добилась «колоссального» результата и смогла надеть джинсы, которые носила еще до рождения первого ребенка. Девушка соблюдала диету, исключила из рациона продукты, содержащие глютен, а также активно занималась спортом.

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