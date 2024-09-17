58-летняя Холли Берри пришла на премьеру фильма в блестящем облегающем платье

58-летняя актриса Холли Берри посетила премьеру фильма «Никогда не отпускай». На мероприятии в Нью-Йорке она была в блестящем облегающем платье. Фото публикует сайт Just Jared.

В новой киноленте в жанре ужасов Берри сыграла одну из главных ролей, поэтому не могла пропустить премьерный показ в Америке. Она вышла на красную дорожку в длинном платье в бело-коричнево-красную полоску. Ткань у наряда была блестящая, поэтому на всех снимках актриса буквально «светилась».

Для фото Холли позировала вместе со своими юными коллегами Перси Дэггсом IV и Энтони Б. Дженкинсом. Также на мероприятии были замечены Уильям Кэтлетт и режиссер Александр Ажа.

Отметим, что многие поклонники делают комплименты Берри из-за ее моложавой внешности. Как оказалось, у нее есть свои секреты красоты. Например, она совсем отказалась от сахара. Кроме того, она принимает витамины и препараты, содержащие гормоны прогестерон, тестостерон и эстриол. Не забывает актриса и про тренировки, и сеансы светотерапии.

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