Джессика Альба показала фото с Евой Лонгорией и поздравила ее с 50-летием
© Vianney Le Caer / Invision / AP / East News
Актриса Джессика Альба опубликовала в соцсетях фото с Евой Лонгорией и поздравила ее с 50-летием. 15 марта звезда «Отчаянных домохозяек» устроила праздничный вечер, где собрались ее друзья и коллеги.
Альба давно дружит с именинницей и всячески ее поддерживает. В честь дня рождения она поделилась кадрами, на которых они вдвоем и с другими гостями были запечатлены в обнимку. Джессика была в джинсах и белом топе, а Ева в белом платье необычного кроя.
«Благодарна за то, что я нахожусь в Майами и чествую свою подругу! Ты — сила, бесконечно вдохновляющая, разговорчивая, веселая, щедрая, настоящая, полная жизни и непревзойденная. Выпьем за еще один круг вокруг солнца!» — написала актриса в личном микроблоге.
Подписчики знаменитости восхитились красотой артисток и присоединились к поздравлениям. Они назвали женщин «совершенными».
Ранее мы писали о том, что певица Дженнифер Лопес решила отправиться на гастроли ради мести Бену Аффлеку. Информация о разводе пары подтвердилась летом прошлого года. В качестве причины указывалось: «непримиримые противоречия».