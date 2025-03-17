Джессика Альба показала фото с Евой Лонгорией и поздравила ее с 50-летием

Актриса Джессика Альба опубликовала в соцсетях фото с Евой Лонгорией и поздравила ее с 50-летием. 15 марта звезда «Отчаянных домохозяек» устроила праздничный вечер, где собрались ее друзья и коллеги.

Альба давно дружит с именинницей и всячески ее поддерживает. В честь дня рождения она поделилась кадрами, на которых они вдвоем и с другими гостями были запечатлены в обнимку. Джессика была в джинсах и белом топе, а Ева в белом платье необычного кроя.