ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 марта 2025, 15:46
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Джессика Альба показала фото с Евой Лонгорией и поздравила ее с 50-летием

Джессика Альба показала фото с Евой Лонгорией и поздравила ее с 50-летием

© Vianney Le Caer / Invision / AP / East News

Актриса Джессика Альба опубликовала в соцсетях фото с Евой Лонгорией и поздравила ее с 50-летием. 15 марта звезда «Отчаянных домохозяек» устроила праздничный вечер, где собрались ее друзья и коллеги.

Альба давно дружит с именинницей и всячески ее поддерживает. В честь дня рождения она поделилась кадрами, на которых они вдвоем и с другими гостями были запечатлены в обнимку. Джессика была в джинсах и белом топе, а Ева в белом платье необычного кроя.

Джессика Альба показала фото с Евой Лонгорией и поздравила ее с 50-летием

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Благодарна за то, что я нахожусь в Майами и чествую свою подругу! Ты — сила, бесконечно вдохновляющая, разговорчивая, веселая, щедрая, настоящая, полная жизни и непревзойденная. Выпьем за еще один круг вокруг солнца!» — написала актриса в личном микроблоге.

Подписчики знаменитости восхитились красотой артисток и присоединились к поздравлениям. Они назвали женщин «совершенными».

Ранее мы писали о том, что певица Дженнифер Лопес решила отправиться на гастроли ради мести Бену Аффлеку. Информация о разводе пары подтвердилась летом прошлого года. В качестве причины указывалось: «непримиримые противоречия».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Джессика Альба
актриса
Ева Лонгория
день рождения
дружба