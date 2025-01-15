ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 января 2025, 16:02
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Джерард Батлер заявил, что его коллеги ежедневно получали травмы на съемках «300 спартанцев»

Джерард Батлер заявил, что актеры из «300 спартанцев» травмировались ежедневно.
Джерард Батлер заявил, что его коллеги ежедневно получали травмы на съемках «300 спартанцев»

© NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Актер Джерард Батлер заявил, что во время съемок фильма «300 спартанцев» его коллеги ежедневно получали травмы и попадали в больницу. Звезда рассказал о происшествиях в интервью People.

Батлер получил мировую известность после выхода ленты Зака Снайдера. Но съемки были очень тяжелыми из-за постоянных происшествий. Мужчина признался, что каждый день кого-нибудь увозили в больницу.

«Идет боевая сцена. Оборачиваешься, а там уже парень лежит с копьем в глазу. В другой раз оборачиваешься, а там кто-то упал и сломал лодыжку. Ну, это было безумие», — рассказал актер.

Звезда отметил, что и сам пострадал во время съемок фильма, но не стал уточнять характер травмы.

Напомним, что не так давно Батлер рассказал о работе над фильмом «Крушение». Мужчина заявил, что травмировался по время сцены с шасси самолета. Он играл героя, который чинил воздушное транспортное средство. Его руки были испачканы синтетической гидравлической жидкостью (создается на основе спирта и фосфорной кислоты), а он думал, что это реквизит. В итоге, когда звезда протер пот со лба, то чуть не сжег кожу на лице.

Ранее мы писали о том, что актер Пол Мескал заявил, что отказался бросить пить ради съемок в «Гладиаторе».