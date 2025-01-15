Джерард Батлер заявил, что его коллеги ежедневно получали травмы на съемках «300 спартанцев»

Актер Джерард Батлер заявил, что во время съемок фильма «300 спартанцев» его коллеги ежедневно получали травмы и попадали в больницу. Звезда рассказал о происшествиях в интервью People.

Батлер получил мировую известность после выхода ленты Зака Снайдера. Но съемки были очень тяжелыми из-за постоянных происшествий. Мужчина признался, что каждый день кого-нибудь увозили в больницу.

«Идет боевая сцена. Оборачиваешься, а там уже парень лежит с копьем в глазу. В другой раз оборачиваешься, а там кто-то упал и сломал лодыжку. Ну, это было безумие», — рассказал актер.

Звезда отметил, что и сам пострадал во время съемок фильма, но не стал уточнять характер травмы.

Напомним, что не так давно Батлер рассказал о работе над фильмом «Крушение». Мужчина заявил, что травмировался по время сцены с шасси самолета. Он играл героя, который чинил воздушное транспортное средство. Его руки были испачканы синтетической гидравлической жидкостью (создается на основе спирта и фосфорной кислоты), а он думал, что это реквизит. В итоге, когда звезда протер пот со лба, то чуть не сжег кожу на лице.

Ранее мы писали о том, что актер Пол Мескал заявил, что отказался бросить пить ради съемок в «Гладиаторе».