Дженнифер Лопес заметили на отдыхе в Европе на фоне слухов о разводе с Аффлеком

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес улетела на отдых в Италию без супруга Бена Аффлека на фоне слухов о возможном разводе. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, 54-летнюю артистку, отдыхавшую в компании приятелей, заметили в Сорренто. При этом Аффлек остался со своими детьми в Лос-Анджелесе. На снимках папарацци звезда запечатлена на яхте в молочном топе-бандо, цветочных шортах с завышенной талией, солнцезащитных очках и золотых босоножках.

Напомним, в мае в Сети появились слухи о серьезных проблемах в браке Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Сведения о возможном разводе знаменитостей возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. Сообщалось, что артист переехал из их общего особняка в арендованный дом. В начале июня выяснилось, что звездная пара наняла риелтора, чтобы продать свой особняк, который был приобретен в минувшем году, за 65 млн долларов.

Несмотря на слухи о расставании, супруги продолжают время от времени появляться вместе на публике. Более того, 16 июня Дженнифер Лопес публично обратилась к мужу и поздравила его с Днем отца, назвав его «героем».

Ранее мы писали, что Бен Аффлек планирует уехать на фоне слухов о разводе с Лопес.