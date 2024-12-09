Дженнифер Лопес в вечернем платье разогрела еду на кухне
© VALERIE MACON / AFP / East News
Певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в платье с открытой спиной у плиты. 55-летняя исполнительница предстала в роскошном вечернем наряде с блестками и макияжем, призвав поклонников верить в себя.
Знаменитость после сообщений о разводе с актером Беном Аффлеком все чаще примеряет смелые наряды. Она носит короткие юбки, декольте и даже в домашней обстановке позирует в ярких нарядах.
Недавно певица снялась в черном длинном платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Платье с открытой спиной и эффектным вырезом на груди восхитило фанатов. Дженнифер сделали красивую прическу и вечерний макияж. Она надела туфли и взяла клатч.
Звезда снималась в доме, в котором когда-то мечтала жить с Беном Аффлеком. Она постояла у елки и дала совет фанатам.
«Верь в себя», — написала певица.
На следующих кадрах Дженнифер была на светлой кухне и разогревала еду в вечернем платье.
«Моя любимая часть прогулки — это возвращение домой на полуночный перекус», – поделилась она.
Подписчики пришли в восторг от вида звезды и еще раз отметили, как Бен мог потерять такую красотку.
Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес начнет новую жизнь в 2025 году после развода с Беном Аффлеком.