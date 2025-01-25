Джей Ло и Бен Аффлек могут стать соседями: что произошло

Совсем скоро певица Дженнифер Лопес официально станет свободной женщиной. Бен Аффлек, наконец, дал ей согласие на развод, и 20 февраля будут готовы все документы по завершению бракоразводного процесса. Но знаменитость, возможно, не до конца отпустила экс-супруга. Выяснилось, что она присматривает дом в поселке, где живет артист.

Дженнифер Лопес собирается приобрести особняк в одном из самых элитных районов Лос-Анджелеса Брентвуд. Именно там после расставания с певицей купил дом Бен Аффлек. Видимо звезда хочет быть поближе к мужу однако несмотря на то, что вариант ей очень понравился, проживание неподалеку от экс-супруга вызывает у артистки опасения, пишет TMZ.

Официально развод артистов будет завершен 20 февраля 2025 года. Дженнифер собирается отказаться от фамилии Аффлека и оставить за собой имущество в размере 400 млн долларов.

Напомним, недавно в Калифорнии разбушевались серьезные пожары, из-за которых пострадала недвижимость голливудских знаменитостей. Бен Аффлек решил на время переехать к бывшей жене Дженнифер Гарнер. Джей Ло также предлагала ему помощь, но артист от нее отказался.