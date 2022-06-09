На грани: Дженнифер Лопес появилась в максимально «голом» платье на премьере фильма о себе

Для премьерного вечера стилисты 52-летней Дженнифер Лопес выбрали максимально «голое» платье Tom Ford.

Известно, что Джей Ло любит похвастаться идеальной и натренированной фигурой. Но в этот раз она превзошла саму себя. Большую часть наряда составляли элементы из тонкой прозрачной сетки. А бархатная часть платья прикрывала лишь самые пикантные места аппетитной фигуры знаменитости.

Стилисты сделали певице и актрисе гладкую укладку с высоким хвостом и нанесли макияж в кофейных оттенках.

Звезда позировала под вспышками десяток фотокамер и с радостью общалась с прессой. К слову, жениха Бена Аффлека рядом с ней не было.