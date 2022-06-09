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На грани: Дженнифер Лопес появилась в максимально «голом» платье на премьере фильма о себе

В Нью-Йорке состоялась премьера документального фильма Netflix «Дженнифер Лопес. Половина». Звезда вечера не изменила себе: Джей Ло появилась на публике в облегающем и откровенном наряде.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес

Фото: IMAGO/ RW/ Global Look press

Для премьерного вечера стилисты 52-летней Дженнифер Лопес выбрали максимально «голое» платье Tom Ford.

Известно, что Джей Ло любит похвастаться идеальной и натренированной фигурой. Но в этот раз она превзошла саму себя. Большую часть наряда составляли элементы из тонкой прозрачной сетки. А бархатная часть платья прикрывала лишь самые пикантные места аппетитной фигуры знаменитости.

Стилисты сделали певице и актрисе гладкую укладку с высоким хвостом и нанесли макияж в кофейных оттенках.

Звезда позировала под вспышками десяток фотокамер и с радостью общалась с прессой. К слову, жениха Бена Аффлека рядом с ней не было.

На грани: Дженнифер Лопес появилась в максимально «голом» платье на премьере фильма о себе

Фото: IMAGO/ RW/

Фильм «Дженнифер Лопес. Половина» режиссера Аманды Микели рассказывает о творческом и жизненном пути звезды.

Несколькими днями ранее Дженнифер появилась на церемонии вручения премии MTV Movie & TV Awards 2022 в дерзком корсете с высокими вырезами.

Все о Дженнифер Лопес читайте на нашем сайте.

Фото: Global Look press

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