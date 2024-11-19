Дженнифер Лопес снялась в жакете и мини-юбке в своей гардеробной в особняке за 68 млн долларов

Певица Дженнифер Лопес поделилась в личном блоге кадрами из своего особняка за 68 млн долларов в Калифорнии. Артистка снялась в личной гардеробной в жакете и мини-юбке.

На опубликованных фото певица предстала в своем особняке стоимостью 68 млн долларов, показав интерьер гардеробной. 55-летняя Дженнифер Лопес позировала, стоя на бежевом ковре. Артистка надела бежевый жакет с глубоким декольте, мини-юбку и лаковые туфли на каблуках в тон наряду. Знаменитость дополнила образ солнцезащитными очками в ретро-стиле и черно-белой сумкой.

Стены в гардеробной Дженнифер Лопес выполнены в светлых тонах, на них висят эскизы дизайнерских платьев, в которых певица выходила в свет. Окна комнаты занавешены длинными полосатыми шторами, а рядом стоят коричневые шкафы. В помещении также есть белый стул и мягкое кресло в полоску.

После развода с актером Беном Аффлеком артистка все чаще удивляет публику откровенными нарядами. Так, 9 ноября Дженнифер Лопес премьеру фильма «Злая» в Лос-Анджелесе в облегающем сверкающем платье с вырезом до бедра.

Напомним, долгое время знаменитости не комментировали слухи о проблемах их в отношениях, появившиеся в мае этого года. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес снялась в новогоднем образе. Певица надела длинное платье изумрудного цвета с пайетками и глубоким декольте.