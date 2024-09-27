Дженнифер Лопес рискует потерять половину состояния при разводе с Беном Аффлеком

Голливудский актер Бен Аффлек может отсудить у супруги Дженнифер Лопес половину ее состояния при разводе. Об этом пишет издание In Touch Weekly.

По словам информатора, артистка «швыряется деньгами, словно она миллиардерша, хотя это вовсе не так». Сейчас состояние исполнительницы оценивается в 400 миллионов долларов, однако ее команда по вопросам финансов бьет тревогу и призывает ее остановиться.

«Она балует себя возмутительными покупками. Она называет это шопинг-терапией и говорит, что она ей нужна, но счета возмутительны. Она регулярно тратит несколько сотен тысяч долларов в день на дизайнерскую одежду для себя и своего окружения. То, как она сейчас тратит деньги, — это безумие, но она говорит, что это делает ее счастливой, так что это того стоит — конец истории», — рассказал инсайдер.

Кроме того, по информации In Touch Weekly, при расторжении брака Лопес рискует потерять большую часть капитала. Так, певица с огромной вероятностью обязана будет выплатить Аффлеку 150 миллионов долларов, а еще 50 минимум потратит на бракоразводный процесс.

«У нее достаточно денег, чтобы затянуть это, и, честно говоря, она бы предпочла отдать деньги адвокатам, чем Бену, поэтому дала своей команде добро на то, чтобы тянуть как можно дольше, независимо от того, во сколько ей это обойдется в виде гонораров», — поделился источник.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не могут отпустить друг друга, несмотря на ссоры.