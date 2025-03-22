Дженнифер Лопес решилась на новый роман из-за связи Бена Аффлека с бывшей женой

Дженнифер Лопес решилась на новые отношения после развода с Беном Аффлеком из-за одного его поступка. Певицу сильно задела возобновление связи актера с бывшей женой. Об этом в беседе с изданием Marca заявил источник из близкого окружения знаменитости.

В последнее время все чаще появляются слухи о воссоединении Бена Аффлека с Дженнифер Гарнер. Актер стал регулярно выходить в свет вместе с экс-супругой и не скрывать своих чувств к ней на публике. Все это задело Дженнифер Лопес, пережившую тяжелый развод с артистом в 2024 году. Если раньше певица утверждала, что планирует взять паузу от отношений, то теперь она изменила свою позицию. Артистка готова к новому роману, но ее избранник не должен быть публичным.

«Дженнифер готова снова выйти в свет и не сдалась в поисках любви. Друзья поощряют ее встречаться с кем-то, и она определенно открыта для новых знакомств. Дженнифер рассматривает возможность встречаться с кем-то, кто не находится на виду у общественности, но она не ограничивает себя каким-то определенным типом», — поделился инсайдер.

Напомним, летом 2024 года подтвердились слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, когда 20 августа певица подала на развод. Сообщалось, что причиной расставания пары стали «непримиримые противоречия». 21 февраля 2025 года брак артистов был официально расторгнут.

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес заподозрили в новом романе после развода с Беном Аффлеком.