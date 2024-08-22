СМИ выяснили, что Лопес сделает с обручальным кольцом от Аффлека за 916 млн рублей

Американская певица Дженнифер Лопес не намерена возвращать обручальное кольцо актеру Бену Аффлеку. Об этом пишет издание In Touch Weekly.

Информатор из окружения звездных супругов рассказал, что Лопес собирается сохранить на память кольцо за 10 млн долларов (примерно 916 млн рублей), поскольку это был подарок. Инсайдер отметил, что артистка также оставила кольцо с розовым бриллиантом в 6,1 карата стоимостью 3,52 млн долларов (примерно 322 млн рублей), которое Аффлек подарил ей в 2003 году на их первую помолвку.

«То, что отношения не сложились, не значит, что она должна вернуть украшения. Дженнифер не испытывает никакого чувства вины за то, что оставила их», - поделился источник.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали самой популярной парой в Голливуде в начале 2000-х. Звезды начали встречаться в 2002 году, но их свадьба, запланированная годом позже, была отменена, после чего пара объявила о разрыве. В 2021 году стало известно о том, что артисты возобновили отношения, а спустя год они поженились.

В мае текущего года в Сети появились слухи о том, что Аффлек и Лопес находятся на грани развода. Журналисты заметили, что супруги перестали появляться на публике вместе. Вдобавок их неоднократно видели без обручального кольца.

Ранее стало известно, как пятеро детей Лопес и Аффлека отреагировали на развод родителей.