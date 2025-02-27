Дженнифер Лопес пыталась спасти: раскрыты последние дни жизни 34-летнего стилиста Деми Мур

Певица и актриса Дженнифер Лопес пыталась спасти жизнь 34-летнего парикмахера Хесуса Герреро, когда они вместе летали в командировку в Дубай в середине февраля.

По словам сестры стилиста Грис, после внезапной смерти Хесуса 22 февраля с ней связалась Дженнифер Лопес и рассказала, что просила его обратиться в больницу.

«После приземления в Дубае Хесусу сказали, что он выглядит неважно, и чтобы он сел и отдохнул, а если он не поправится, то обратится в больницу. Они подчеркнули, что ему нужно позаботиться о себе, и в итоге он обратился к врачу в Дубае», — рассказала сестра погибшего стилиста Us Weekly.

После завершения командировки Хесуса пытались уговорить задержаться в клинике Дубая, но он хотел вернуться в США вместе с командой.

«Дженнифер рассказала, что сделала все, что могла, вместе с другими присутствовавшими. Все в его команде делали все возможное, чтобы он попал к врачам, потому что ему было плохо. Я очень благодарна за все, что Дженнифер сделала для него. И за то, что она посоветовала ему пойти к врачу, не работать и отдохнуть», — отметила Герреро.

После прилета в Лос-Анджелес парикмахеру стало еще хуже, в итоге он скончался. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Ранее семья Герреро приняла решение перевезти тело стилиста в Хьюстон, штат Техас. Для этих целей Грис попросила о финансовой помощи. Родственники Герреро уже собрали порядка 60 тысяч долларов.