Дженнифер Лопес предпринимает попытки вернуть Бена Аффлека

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес не собирается расставаться с актером Беном Аффлеком даже после подачи документов на развод. Об этом пишет HeatWorld со ссылкой на анонимный источник.

Как рассказал информатор, в план артистки входило даже начало официального бракоразводного процесса, однако это не принесло результата. Лопес полагала, что подобные радикальные меры побудят Аффлека к действию и он сделает все, чтобы сохранить их союз. Однако певица совершила ошибку, а затем устроила встречу, породившую слухи о воссоединении, рассчитывая показать актеру, кого он потерял. Но и это не заставило звезду «Исчезнувшей» отказаться от своего решения расстаться.

«Он не проявил никакого интереса к поддержанию каких-либо отношений, не говоря уже о попытках спасти их брак. Джен цепляется за что-то, что уже давно закончилось. Ей просто нужно с этим смириться и двигаться дальше», — поделился инсайдер.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обсудили развод с лучшим адвокатом Голливуда.