Дженнифер Лопес и Бен Аффлек нашли способ спасти отношения

Американский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес предпринимают попытки спасти брак. Об этом пишет Daily Mail.

Информатор из окружения пары рассказал, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес захотели провести некоторое время отдельно друг от друга для того, чтобы понять, что они хотят от отношений. Инсайдер уточнил, супруги были на грани развода и даже подготовили документы для этого, однако дали своему союзу последний шанс.

Звезды написали откровенные письма друг другу, с которых и начинались их отношения.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались в 2000-х и даже готовились к свадьбе, но тогда им не удалось построить крепкие отношения. В 2021-м знаменитости снова сошлись, а через год официально узаконили свои отношения. Тем не менее уже в мае 2024-го появились слухи о проблемах в их браке.

Ранее стало известно, что Аффлек ушел от Лопес из-за одной черты ее характера.