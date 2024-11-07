Дженнифер Лопес ответила на комплимент Аффлека, с которым из-за развода почти не общается

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отреагировала на неожиданный комплимент в свой адрес со стороны Бена Аффлека, с которым из-за развода находится в напряженных отношениях. Об этом пишет портал In Touch.

В декабре текущего года на киноэкранах состоится премьера фильма «Неукротимый», продюсерами которого выступили Бен Аффлек и его приятель Мэтт Дэймон. Одну из главных ролей в картине исполнила его экс-супруга Дженнифер Лопес. В преддверии выхода проекта артист похвалил актерскую игру Лопес, отметив, что она «великолепна».

Артистка, в свою очередь, сделала ответный комплимент звезде «Исчезнувшей». При этом Дженнифер предпочла не выделять экс-возлюбленного среди остальных участников съемочной группы.

«Я бы описала весь актерский состав и всех за кулисами как впечатляющие и замечательные», — поделилась Лопес.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа артистка подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес пришла на премьеру фильма с мужчиной после развода с Беном Аффлеком.