«Держит в трансе»: Брэд Питт опасается за детей из-за Анджелины Джоли

Актер Брэд Питт опасается, что бывшая жена Анджелина Джоли слишком сильно влияет на их общих детей. Он переживает за дочь Шайло, которую превращают в копию матери. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на источник.

Не так давно 18-летняя звездная наследница сделала свою первую татуировку. Она набила на теле символ знака зодиака матери «Близнецы». Также она стала отращивать волосы, напоминая Анджелину.

«Шайло также избавилась от вещи, которую Брэд подарил ей еще в детстве. Это было очень жестоко и невыносимо [для Питта]», — рассказал инсайдер.

Напомним, что в августе прошлого года девушка отказалась от фамилии отца. Анонимный источник сообщил, что Питт винит во всем экс-супругу. Он считает, что Джоли оказывает влияние на детей.

«Это доказывает, что Анджелина держит Шайло и других детей в трансе. Питт чувствует себя беспомощным, поскольку не может остановить это. Он уверен, что она делает свои копии из детей», – добавил инсайдер.

Напомним, что у актрисы есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Звезда подала на развод с Брэдом в 2016 году, но официально брак расторгли лишь в 2019 году. Бывшие возлюбленные до сих пор делят имущество.

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