Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели вторую годовщину свадьбы порознь

Певица и актриса Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек провели вторую годовщину свадьбы в разных городах. Об этом пишет Daily Mail.

По данным источника, собственная годовщина свадьбы не стала поводом для находящихся на грани развода супругов объединиться. Так, звезду «Исчезнувшей» папарацци заметили в Лос-Анджелесе. Аффлек выходил из своего офиса и выглядел крайне довольным.

При этом Лопес в это время находилась в Хэмптоне. Артистка каталась на кабриолете со своим менеджером Бенни Мединой

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально узаконили свои отношения в Лас-Вегасе 16 июля 2022 года. В июне 2023-го супруги приобрели расположенный в Беверли-Хиллз особняк за 61 млн долларов.

В мае текущего года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Слухи о разводе пары возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. СМИ писали, что актер переехал из их общего особняка в арендованный дом. В начале июня выяснилось, что знаменитости наняли риелтора, чтобы продать свой особняк.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес после расставания с Аффлеком сблизилась с его дочерью.