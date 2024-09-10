Дженнифер Гарнер находится на грани расставания с бойфрендом из-за Бена Аффлека

Актриса Дженнифер Гарнер рискует вновь остаться одна. А все из-за бывшего возлюбленного Бена Аффлека. Они проводят так много времени вместе, что это не может игнорировать ее нынешний бойфренд Джон Миллер. Об этом сообщает Daily Mail.

Как стало известно, после расставания с Дженнифер Лопес Бен стал довольно часто связываться с Гарнер. Источники делились, что их близость «унижала» певицу. И то же самое можно сказать о Миллере.

«Он до сих пор не верит в то, что женщина, на которой он хотел жениться, отодвинула его на второй план ради личной жизни своего бывшего», - отметил собеседник издания.

Недавно Аффлек вновь встретился с Дженнифер. Его авто заметили возле ее дома. В окружении актера рассказывали, что актриса помогает бывшему пережить болезненный развод. Однако она может таким образом разрушить свои отношения.

Напомним, что Дженнифер Лопес подала на развод в августе этого года, но в документах указала, что рассталась с мужем еще весной. Причину разрыва звезды не комментируют.

Ранее Дженнифер Лопес появилась на публике в прозрачном платье после новостей о разводе с Беном Аффлеком.