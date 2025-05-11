Дженнифер Энистон разозлилась на полицию, раскрывшую ее адрес из-за сталкера

Дженнифер Энистон разозлилась на полицию, раскрывшую ее адрес после нападения сталкера. Подробности приводит The Mirror.

Актриса винит представителей полиции Лос-Анджелеса в том, что они раскрыли публике, где проживает звезда.

Энистон подверглась нападению сталкера, который на своем автомобиле протаранил ворота дома звезды в Бель-Эйр. Мужчине удалось пробраться на частную территорию, где в этот момент находилась звезда Голливуда. Однако его успела задержать охрана.

Полицейские установили, что сталкером актрисы оказался 48-летний американец Джимми Уэйн Карвайл, а также указали ее точный адрес.

«Дженнифер в ярости, что полиция Лос-Анджелеса раскрыла, где она живет. Они указали ее конкретный адрес. После того инцидента к ее дому часто пробирались фанаты в надежде хотя бы мельком увидеть ее», — поделился инсайдер в беседе с изданием.

По этой причине Дженнифер пришлось усилить свою охрану, ведь менять место жительства она не собирается.

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