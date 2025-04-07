Дженнифер Энистон объяснила, почему до сих пор не стала матерью

Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала, почему до сих пор не стала матерью. Соответствующее высказывание прозвучало в эфире «Утреннего шоу».

Известно, что артистка дважды была замужем, однако ни в одном из союзов ей так и не удалось стать матерью. Многие фанаты считают, что знаменитость никогда не хотела иметь детей, считая своим приоритетом карьеру. Однако недавно Энистон опровергла подобные домыслы. Вдобавок выяснилось, что у актрисы было несколько попыток ЭКО.

«Я пыталась забеременеть. Для меня это было целое испытание. Никто и понятия не имел. Все эти годы спекуляций на эту тему… Это было очень тяжело. Я проходила через ЭКО, пила китайские чаи и дальше по списку. Я вбухала в это кучу усилий. Я бы все отдала за то, чтобы кто-то сказал мне: „Заморозь яйцеклетки, сделай себе одолжение“. Но ты просто не думаешь о таких вещах. Так что вот она я. Корабль уплыл», — поделилась 56-летняя артистка.

Незадолго до этого всплыли новые подробности свидания Дженнифер Энистон и Педро Паскаля.