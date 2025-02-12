Дженнифер Энистон навсегда покинула Голливуд после слухов о романе с экс-президентом

Актриса Дженнифер Энистон навсегда покинула Голливуд. 56-летняя звезда хочет найти свою любовь в Монтесито, где три года назад приобрела особняк. Об этом сообщает источник зарубежного издания Radar Online.

Ставшая знаменитой после съемок в сериале «Друзья» артистка уехала из Лос-Анджелеса после пожаров, о которых говорили все мировые СМИ. Она обосновалась в доме, который купила у телеведущей Опры Уинфри еще в 2022 году. Инсайдер сообщил, что Дженнифер устала от бесконечных слухов про ее личную жизнь. При этом она мечтает найти любимого человека.

«Она надеется, что новое начало может помочь ей снова найти любовь. У нее так давно не было отношений. Она очень скучает по такому общению. Печальная реальность такова, что большую часть времени она одна», – поделился анонимный источник.

Энистон целый день окружена работниками и друзьями, но когда приходит домой, то оказывается в одиночестве. Инсайдер подчеркнул, что она устала быть в большом пустом особняке.

Напомним, что за плечами артистки два брака. Ее первым супругом стал коллега Брэд Питт, с которым она была вместе пять лет. Вторым мужем Дженнифер стал Джастин Теру. Они поженились в 2015 году, но через три года развелись. Детей у нее тоже нет.

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