Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер воссоединились ради рекламного видео

Актеры из сериала «Друзья» Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, которые играли влюбленную пару, воссоединились в шуточной рекламе Uber Eats для Супербоула. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сюжет рекламного видео построен вокруг лозунга: «Чтобы запомнить что-то, надо забыть что-то старое». В ролике авторы показали людей, которые вынуждены забывать важные вещи в угоду доставке еды. Например, мужчина забыл про татуировки на лице и был шокирован, когда понял, что они не оттираются рукой. Сотрудники офиса забыли, как сидеть на стуле и носить штаны.

Энистон в свою очередь забывает, что когда-то снималась со Швиммером в одном сериале на протяжении 10 лет. Это дает звезде возможность освободить в памяти место для информации об услугах Uber Eats.

В рекламе также поучаствовали Дэвид и Виктория Бекхэм, которые не могли вспомнить название группы Spice Girls. Известно, что в 1990-х Виктория была солисткой этого коллектива, заработав первую славу.

Напомним, сериала «Друзья» выходил на телеэкраны с 1994 по 2004 год. В шоу Энистон и Швиммер исполняли роли влюбленных Рэйчел и Росса, которые регулярно расставались и сходились на протяжении 10 сезонов.

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