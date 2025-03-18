Дженнифер Энистон была «застигнута врасплох» новостями о свадьбе экс-мужа Теру

Американская актриса Дженнифер Энистон была застигнута врасплох новостями о свадьбе ее бывшего мужа и коллеги Джастина Теру. Об этом сообщает The Voice.

Как уточняется, артисты расстались на хорошей ноте и поддерживали теплые отношения после развода. Энистон, по данным издания, «не рассчитывала на приглашение», но полагала, что ей сообщат о столь важном событии.

Впрочем, несмотря на неожиданность новостей — а узнала Энистон о бракосочетании из СМИ — актриса поспешила поздравить экс-супруга.

«Дженнифер была одной из первых, кто поздравил Джастина с женитьбой. Да, это стало для нее полной неожиданностью, но они поддерживают тесную дружбу, и она рада за него, что он нашел настоящую любовь», — рассказывают источники.

Напомним — Энистон и Теру были женаты с 2015 по 2018 годы. Детей у них за это время не появилось.

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