Джеймс Кэмерон считает «кринжовыми» некоторые эпизоды первого «Терминатора»

Первые две части «Терминатора» снял канадский режиссер Джеймс Кэмерон, который прославился на весь мир после показа фильма. Однако он считает некоторые эпизоды картины откровенно «кринжовыми».

70-летний режиссер гордится «Терминатором», но не считает эту работу невероятной. Некоторые эпизоды фильма Кэмерон считает откровенно плохими.

«Я смотрю на это сейчас, и есть части, которые выглядят довольно „кринжово“, а есть части, которые показывают, насколько мы неплохо справились с теми ресурсами, которые у нас были», — сказал он в интервью Empire.

Создатель «Аватара» и «Титаника» отметил, что лишь некоторые диалоги фильма кажутся ему «кринжовыми», однако он назвал «Терминатор» качественной работой.

По словам Кэмерона, он был «совсем сопляком», когда снимал картину. Это была первая работа в тот момент 29-летнего режиссера. По этой причине фильм ему очень близок и дорог.

Боевик «Терминатор» вышел на экраны в 1984 году и стал абсолютным хитом, у которого появилось продолжение. Фильм помог Арнольду Шварценеггеру и Джеймсу Кэмерону стать известными.

Также Джеймс Кэмерон рассказывал, что не будет уходить с должности режиссера «Аватара».