«Джеймс Кэмерон поразил нас»: звезда «Аватара» обещала в следующем фильме взрыв мозга

Актриса Зои Салдана заявила, что в следующем фильме «Аватар» зрителей ждет взрыв мозга. Она восхитилась творчеством режиссера Джеймса Кэмерона, называя его работу его наследием. Об этом сообщает Collider.

По словам артистки, следующие части вселенной будут захватывающими. Она призналась, что «Аватар 3» будет потрясающим, а следующие части не оставят никого равнодушным.

«Четвертый и пятый — просто взрыв мозга. Джеймс Кэмерон поразил нас. Это его наследие... Мы все думали, что «Титаник» станет его главным наследием, а оказалось, что «Аватар», – поделилась Салдана.

Актриса также подчеркнула радость всей команды быть частью инновационной работы режиссера, отметив, что съемки четвертой части начнутся уже на следующей неделе. Премьера «Аватар 4» запланирована на 2029 год.

Ранее в ноябре 2023 года Джеймс Кэмерон объявил, что третья часть фильма выйдет в декабре 2025 года. В этой части главные персонажи, землянин Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и инопланетянка Нейтири (Зои Салдана), отправятся на другие планеты системы Альфа-Центавра.

Премьера «Аватар: Путь воды» — второй части франшизы — состоялась 6 декабря 2022 года. Фильм собрал в прокате $2,243 млрд и стал третьим самым кассовым фильмом в истории, обойдя «Титаник». В последней на данный момент части Джейк Салли и Нейтири воспитывают своих детей и вынуждены снова противостоять землянам на планете Пандора.

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