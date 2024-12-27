Джастин Тимберлейк сменил концертный наряд после замеченной фанатами одной детали

Популярный американский певец Джастин Тимберлейк решил сменить концертный наряд после замеченной зрителями непристойной детали. Соответствующий ролик опубликован на странице пользовательницы с никнеймом @danah141414 в TikTok.

На шоу в Нашвилле 12 декабря поклонники заметили, что страховочные ремни подчеркнули гениталии 43-летнего музыканта, который вышел на сцену в лонгсливе и брюках. В свою очередь, на концерте в Канзас-Сити, который был организован спустя несколько дней, исполнитель появился в кофте аналогичного фасона и цвета, однако она оказалась длиннее и прикрыла его пах.

«Кофта Джастина заметно длиннее!», — указала в подписи автор публикации.

Поклонники певца, в свою очередь, поспешили поиронизировать на тему внешнего вида кумира.

«Он знает, что мы знаем», «Мы затронули его чувства», «То, как Джастин все еще тянет кофту вниз...», — поделись юзеры.

Ранее мы писали, что Тимберлейк и Бил решили провести Рождество не вместе после слухов о проблемах в браке.