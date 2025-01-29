Джастин Тимберлейк признался, что носил колготки и боди ради женщины

Актер Джастин Тимберлейк однажды смог убедить певицу Бейонсе в том, что номер с ее участием наверняка получится смешным, с помощью переоблачения в женский наряд. Об этом стало известно из его собственного признания.

Все произошло в 2008 году — тогда Бейонсе должна была выступить в одном из выпусков шоу «Субботним вечером в прямом эфире», а Тимберлейк — появиться у нее на подтанцовке. В новом документальном фильме, посвященном истории знаменитого американского шоу, артист рассказал, что исполнительница долго сомневалась насчет того, получится ли у нее рассмешить зрителей и стоит ли вообще выходить под софиты. Тогда продюсеры шоу решили рассмешить ее саму — и подослали к ней Тимберлейка.

«Я надеваю боди, каблуки, колготки и все прочее, а затем надеваю халат. Я подошел и постучал в ее дверь, а когда она открыла, сбросил халат и положил руки на бедра. Бейонсе воскликнула «Нет, ты не можешь!», — приводит воспоминания актера People.

В результате певица развеселилась и все же провела запланированное выступление.

Ранее мы писали о том, что Бейонсе показала на концерте запрещенный знак и вызвала ярость фанатов.