Бейонсе показала на концерте запрещенный знак и вызвала ярость фанатов

Американская певица Бейонсе во время выступления на матче Национальной футбольной лиги США показала — специально или намеренно — жест, этой организацией запрещенный. Его неоднозначный поступок возмутил многих фанатов.

Речь идет о жесте «пистолет». В перерыве матча между командами «Балтимор Рэйвенс» и «Хьюстон Тексанс» певица вышла на сцену в ковбойском костюме и, исполняя одну из песен, скопировала пальцами внешний вид известного ручного оружия — сжала безымянный и мизинец, вытянула указательный и средний и оттопырила большой. С учетом специфики ее образа, такой жест кажется весьма уместным.

Однако здесь есть загвоздка — «пистолет» официально запрещен в НФЛ, и за его демонстрацию игрокам грозит штраф.

Неосторожность певицы вызвала массовую реакцию фанатов в соцсетях. «Собирается ли НФЛ оштрафовать Бейонсе за пистолет?!», «Забавно, что лига штрафует игроков направо и налево за „пистолеты“, а она разбрасывается ими, как будто это ей за это платят», «Я подумал о том же самом! Скольким игрокам впаяли штраф за это?», — приводит их комментарии The New York Post.

Сама Бейонсе пока ситуацию никак не прокомментировала.

«Пистолетный» жест в целом в США не жалуют — его, а также отдачу от выстрела запрещено воспроизводить в публичных местах с 2019 года. Имитация стрельбы расценивается как поддержка насилия с использованием огнестрельного оружия.

Ранее мы писали, что во время выступление на матче НФЛ Бейонсе вывела на сцену свою дочь Блу Айви.