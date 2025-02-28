Джастин Тимберлейк отменил не смог выйти на сцену из-за тяжелой формы болезни

Американский актер и певец Джастин Тимберлейк отменил запланированный концерт в Колумбусе, штат Огайо, из-за тяжелой формы заболевания. Об этом пишет TMZ.

Изменить изначальные планы звезду вынудил грипп. Об отмене мероприятия было сообщено заранее в социальных сетях — Тимберлейк, по его собственным словам, не смог даже пройти саундчек. Он пообещал, что вернет деньги тем, кто купил билеты.

«В то время как многие в сети желают Джастину всего наилучшего… мы услышали от немалого числа фанатов, что они недовольны отменой выступления в последнюю минуту — особенно с учетом того, что это уже второй раз, когда Тимберлейк не выходит на сцену», — отмечает TMZ.

Еще в ноябре артисту пришлось отменить ряд концертов из-за бронхита и ларингита.

Ранее Тимберлейк признался, что носил колготки и боди ради женщины.