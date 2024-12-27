Джастин и Хейли Бибер задумались о рождении еще одного ребенка

Популярный канадский певец Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер задумались о рождении еще одного ребенка. Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на источник.

В августе текущего года Хейли Бибер впервые стала матерью. Модель родила сына Джека Блюза от 30-летнего Джастина. Однако, как оказалось, супруги рассматривают возможность стать родителями во второй раз.

По словам информатора, недавно между супругами состоялся важный диалог, в ходе которого они обсудили возможность родить еще одного наследника и пришли к выводу, что пока не будут торопиться — они счастливы там, где они находятся в настоящий момент.

Помимо этого, сейчас пара по-прежнему привыкает к родительству и каждый день для них — это новый опыт, поэтому они не хотят никуда спешить. Звездам важно насладиться тем этапом, через который они проходят в настоящее время. Вдобавок с рождением первенца Джека Блюза Джастин и Хейли открылись с другой стороны, и теперь влюблены друг в друга еще сильнее.

Инсайдер добавил, что в настоящий момент Хейли счастлива настолько, что, когда муж спросил ее о рождественском подарке, знаменитость не смогла ничего придумать, ведь прямо сейчас у нее есть все, что только можно пожелать.

Ранее Джастин Бибер отреагировал на новости о помолвке его бывшей Селены Гомес.