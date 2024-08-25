Джастин и Хейли Бибер впервые стали родителями: отец модели отреагировал на новость о пополнении в семье

23 августа 30-летний певец Джастин Бибер впервые стал отцом — у артиста и его супруги, 27-летней модели Хейли Бибер, родился сын. Пара поделилась радостной новостью в личном блоге и сообщила, что мальчика назвали Джек Блюз Бибер. Отец модели отреагировал на рождение внука в соцсети.

Сначала мать Джастина Бибера Пэтти Маллетт публично обратилась к сыну и его жене по случаю рождения ребенка в личном блоге.

«Поздравляем Джастин и Хейли. Я люблю вас навсегда, малыш Джек!» — написала мать певца.

Отец Хейли Бибер, актер Стивен Болдуин сделал репост публикации Пэтти Маллетт в соцсети и присоединился к поздравлениям.

«Аминь. Поздравляю вас и пусть Бог продолжает благословлять нашу семью», — написал артист.

Обращение Стивена Болдуина особенно привлекло внимание пользователей Сети, поскольку не так давно Хейли Бибер призналась, что больше не близка со своими родными после того, как начала строить собственную семью. При этом модель отметила, что у нее не было конфликтов с близкими и она благодарна им за счастливое детство.

Напомним, в июне 2018 года стало известно о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин, а в ноябре того же года они поженились. После замужества модель сменила фамилию на Бибер. В мае этого года супруги объявили, что ждут ребенка, а недавно у пары родился сын Джек Блюз Бибер.

Ранее сообщалось о том, что СМИ выяснили, как Джастин Бибер отреагировал на роман своей экс-возлюбленной, певицы Селены Гомес, с его другом, музыкантом Бенни Бланко.