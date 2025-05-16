Джастин Бибер впервые ответил, был ли жертвой рэпера P.Diddy в 15 лет

Певец Джастин Бибер впервые отреагировал на слухи, что был жертвой рэпера P.Diddy в 15 лет. Представители артиста передали TMZ официальное заявление звезды, в котором опровергалась информация о насилии.

Еще в 2024 году в Сети начали активно обсуждать, что Джастин пострадал из-за действий P.Diddy. Пользователи ссылались на то, что 15-летний Бибер много времени проводил со взрослым рэпером и однажды даже остался с ним жить на 48 часов. Артист предпочитал никак не реагировать на информацию, распространявшуюся в Интернете, при этом инсайдеры делились — когда началось расследование преступлений звезды, Джастин был сильно подавлен.

Спустя несколько месяцев после задержания P.Diddy команда Бибера, наконец, решила прояснить, в каких отношениях были артисты. Отмечается, что Джастин дружил с сыновьями артиста Куинси и Джастином Комбсом, а с самим рэпером близкие отношения его не связывали.

«Хотя Джастин не входит в число жертв Шона Комбса, есть люди, которым он действительно навредил. Отвлечение внимания от этой реальности отвлекает от справедливости, которой эти жертвы по праву заслуживают», - передали представители слова Джастина.

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