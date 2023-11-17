Двукратный олимпийский чемпион разводится через 3 месяца после свадьбы

Стало известно о разводе двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Юдзуру Ханю. Мужчина сообщил о свадьбе в конце лета, но спустя три месяца после заключения брака подал на развод.

Об этом сообщает StarHit.

Решение Ханю продиктовано чрезмерным вниманием публики. В настоящее время, говорит японский фигурист, в адрес его партнерши и всех родственников «льется клевета».

Он рассказал: «Нас иногда преследуют подозрительные машины и люди, также были случаи внезапных нападений».

Олимпийский чемпион заявил, что «в силу незрелости» было трудно защищать жену в сложившейся ситуации. «Учитывая то, что эта ситуация, возможно, будет продолжаться и даже после временного улучшения может повториться, я принял решение о разводе», - объяснил Юдзуру, призвав воздержаться от клеветы. Он отметил, что желает счастливой жизни своей жене без каких-либо ограничений.

Кто именно была женой Ханю, точно неизвестно. Он говорил, что это «обычная девушка». По некоторой информации, речь идет о скрипачке Маюко Суэнобу, которая на 8 лет старше спортсмена.

Ранее сообщалось, что звездный визажист Сердар Камбаров разводится после 17 лет брака. Вместе с моделью Анастасией Погудиной они воспитывают двоих детей.