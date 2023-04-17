Дворцы, лошади и ретро-автомобили: журналисты посчитали состояние короля Карла III

В преддверии коронации, которая состоится уже 6 мая в Виндзорском замке, все внимание общественности приковано к Карлу III. За годы правления Елизаветы II ее старший сын смог накопить целое состояние, а после смерти матери приумножил его за счет наследства. Журналистам газеты «Times» стало интересно, что находится во владении монарха, и они решили посчитали, сколько все это стоит.

Сотрудники СМИ посчитали, что размер личного состояния короля Великобритании составляет 600 миллионов фунтов стерлингов или 745 миллионов долларов. По завещаю Елизаветы ему перешли несколько дворцов, лошадей, предметов искусства, а также драгоценностей. Также Карл III теперь распоряжается коллекцией ретро-автомобилей, роскошных часов и почтовых марок. При этом за все это он по закону не платит налоги.

Отметим, что еще до вступления в должность, будучи принцем, Карл III получал приличный процент от активов герцогства Корнуолл, которые за 11 лет возросли на 51 процент. Кроме того, он являлся собственником предприятия по защите окружающей среды, курорта в Трансильвании, а также руководил брендом органических продуктов. Теперь все это принадлежит принцу Уильяму.

Ранее стало известно, что жена Карла III решила даровать себе новый титул, за что была раскритикована британцами.