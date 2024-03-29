Две невесты и один жених: появились кадры со свадьбы сиамских близнецов Эбигейл и Бриттани Хенсел

В Сети появились первые кадры со свадьбы сиамских близнецов Эбигейл и Бриттани Хенсел, ставших известными еще в 90-х годах после появления на телевидении. Церемония прошла три года назад. Однако фотографии были опубликованы только сейчас.

Отметим, что замуж вышла только одна из сестер – Эбигейл. Ей сделал предложение руки и сердца медработник Джош Боулинг. При этом Бриттани в него не влюблена. Девушки ни раз подчеркивали, что они совершенно разные люди, которые просто вынуждены жить в одном теле.

Свадьба прошла в узком семейном кругу. Сестры надели белое платье, а жених серый классический костюм. Были родные не только со стороны невесты, но и Джоша, поэтому, по всей видимости, они одобрили его выбор.

К слову, Эбигейл и Бриттани признавались, что мечтают стать мамами. Правда, пока они не представляют, как это все будет. Стоит сказать, что о личной жизни незамужней сестры ничего неизвестно.

В последнее время девушки в принципе стали довольно скрытными. Это связано с тем, что после появления на телевидении за ними стал следить весь мир. А они убеждены, что всем людям не обязательно знать все, что они делают, и с кем встречаются.

Ранее вышедшая замуж за приемного сына Айсылу призналась, что сделала ЭКО, чтобы забеременеть.