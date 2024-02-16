«Мы скоро станем родителями»: вышедшая замуж за приемного сына Айсылу сделала признание

Родственница известного артиста Рената Ибрагимова – Айсылу, которая вышла замуж за своего приемного сына, рассказала о процедуре ЭКО. Женщина счастлива в браке с Даниилом, который моложе ее на 23 года. Скоро они станут родителями. Об этом она сообщила во время записи программы «Прямой эфир» на «России 1».

История любви пары распространилась в СМИ, после чего супруги решили переехать из Казани в Подмосковье.

«Купили загородный дом в закрытом поселке. Площадь его 1000 квадратных метров. Будем нанимать прислугу», – рассказал мужчина.

Женщина стала героиней программы на ТВ, где сообщила, что прошла все необходимые процедуры для подготовки к ЭКО, и врачи прогнозируют положительные результаты.

«Мы скоро станем родителями», – цитирует Айсылу StarHit.

Напомним, что она познакомилась с Даниилом на работе, где была преподавателем и активно выступала. Их профессиональные отношения переросли в что-то большее, и она приняла решение усыновить молодого таланта.

После взросления Даниил отделился от семьи и начал работать, но затем предложил Айсылу замужество, что вызвало шок у многих. Они живут вместе уже три месяца, и, осознав, что им нужно покинуть Казань, отправились на поиски недвижимости в Подмосковье.

На программе «Прямой эфир» пришли родственники молодоженов, которые высказались неодобрительно о паре. Даниил не поддерживает связь с мачехой и сводной сестрой, а также с матерью и отцом, утверждая, что они умерли. В свою очередь, у Айсылу обнаружился сын, которого она родила 15 лет назад, но отдала его няне из-за работы и переездов. Мальчик сейчас называет другую женщину мамой.

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