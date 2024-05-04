«Думаю, она отомстила мне»: актриса Вупи Голдберг рассказала о беременности 15-летней дочери

Актриса и телеведущая Вупи Голдберг представила свои новые мемуары «Остатки сладки. Мама, брат и я, Вупи». В них американская звезда рассказала, как ее дочь-подросток забеременела в 15-летнем возрасте.

Подробностями из этой книги поделилось издание The Sun. Так, стало известно, что Алекса, дочь Голдберг, решилась забеременеть в юном возрасте. Причиной тому послужило то, что звездная мама не уделяла должного внимания ей.

«Годами позже Александреа призналась, что забеременела, потому что хотела, чтобы в ее жизни хотя бы один человек не знал, кто такая Вупи Голдберг. Думаю, она отомстила мне за то, что меня так часто не было», — написала Вупи.

По словам актрисы, она много времени проводила на съемках в Лос-Анджелесе. Алексу же злило то, что папарацци и поклонники матери постоянно отталкивали ее при появлении звезды.

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