Думал, что бесплоден: Аль Пачино потребовал тест на отцовство от 29-летней беременной возлюбленной

83-летний Аль Пачино потребовал у своей 29-летней возлюбленной тест ДНК. Месяц назад актер узнал о беременности избранницы и теперь пребывает в шоковом состоянии, так как врачи убеждали его в бесплодии. Об этом сообщается на сайте Woman.ru.

Отмечается, что избранница актера, кувейтская принцесса Нур Альфаллах, находится на восьмом месяце беременности. Пара познакомилась только в прошлом году.

Инсайдеры утверждают, что артист сам не знал, что состоит в отношениях с Альфаллах, так как их общение завершилось уже давно. Некоторые убеждены, что девушка обманула актера. Альфаллах обвиняют, что она является профессиональной охотницей за деньгами олигархов. До Аль Пачино у нее было много романов с пожилыми легендами кино и телевидения.

«Она знала, что Аль не хочет больше иметь детей, у них нет отношений, это безумство», — сообщил источник TMZ.

Сообщается, что девушка уже сделала тест, и он показал, что актер действительно является биологическим отцом ее ребенка. Но эта информация еще не подтверждена.

Если все окажется правдой, то это будет четвертый ребенок знаменитости. Обладатель «Оскара» уже является отцом троих детей от двух женщин: у него есть 22-летние близнецы Оливия Пачино и Антон Джеймс Пачино от Беверли Д'Анджело. Он также воспитал 33-летнюю Джули от Ян Таррант. Подчеркивается, что Аль Пачино ни разу не был женат.

Ранее мы писали о том, как возлюбленная Аль Пачино унизила его, рассказав о причине их расставания. Девушка сообщила прессе, что кавалер оказался слишком старым и жадным для нее.