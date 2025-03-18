Дрю Бэрримор в 50 лет сообщила, что наконец стала счастливой

Американская актриса Дрю Бэрримор призналась, что в свои 50 лет наконец обрела счастье. Она утверждает, что одним из самых тяжелых периодов в жизни был возраст после 40.

Кроме того, нелегко ей пришлось и в подростковые годы. Бэрримор завоевала всемирную популярность уже в 7 лет после съемок в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин». Ранняя слава сильно повлияла на девочку — в 9 лет она начала употреблять алкоголь, а в 12 — дорогие наркотики.

«Я не чувствую, что у меня было детство. Отсутствие ощущения, что у меня было детство, не имеет ничего общего с чувством, что его у меня отняли», — приводит слова звезды Radar Online.

Проблемы со спиртосодержащими напитками преследовали ее довольно долго, пока в 44 года она наконец не решила отказаться от пагубной привычки. Тогда же она развелась с мужем, от которого ранее родила двоих детей, и тяжело переживала эти события.

Однако сейчас, по словам актрисы, ее жизнь наладилась — она стала ведущей собственного ток-шоу и центральной фигурой в перезапуске игрового шоу Hollywood Squares.

«Не думаю, что я когда-либо испытывала такое счастье, как сейчас. Я просто не знала, что когда-нибудь окажусь здесь», — говорит Бэрримор.

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