Меган Маркл отпраздновала выход своего с треском провалившегося шоу от Netflix

Жена принца Гарри и экс-актриса Меган Маркл радуется выходу своего нового шоу — несмотря на разгромные отзывы. Восторгами она поделилась в социальных сетях.

«Чтобы узнать больше рецептов, веселья и поводов сказать „Мммм“, посмотрите шоу, которое всего за 24 часа уже вошло в десятку лучших!» — написала она.

Как отмечает Page Six, шоу Маркл под названием «С любовью, Меган» от Netflix по состоянию на утро 6 марта действительно занимало 6-е место в разделе Netflix «10 лучших шоу в США сегодня».

При этом британские критики раскритиковали проект, назвав его «бессмысленным» и «упражнением в нарциссизме». Так, обозреватель Daily Mail Аманда Плэтелл написала, что шоу «настолько ужасно, что оно почти захватывает», а журналист Guardian Стюарт Херитедж окрестил телешоу Маркл и ее мужа «настолько бессмысленным, что оно может стать последним для пары».

Ранее мы писали о том, Меган Маркл обвинили в плагиате из-за Памелы Андерсон. Многие заметили, что герцогиня Сассекская скопировала свое кулинарное шоу с сериала актрисы «Памела готовит с любовью».