Друзья Брэда Питта решили, что возлюбленная актера хорошо подходит ему

Американский актер Брэд Питт начал приглашать своих друзей на ужины с девушкой Инес де Рамон. Об этом пишет издание In Touch Weekly.

Информатор из окружения пары рассказал, что звезда «Бойцовского клуба» стал намного более общительным с того момента, как они с Инес де Рамон переехали в дом, который артист купил за 8 миллионов долларов два года назад. Источник уточнил, что в браке с Анджелиной Джоли актер никогда никого не приглашал в гости, поскольку их жизнь была «полностью сосредоточена на детях». Инсайдер подчеркнул, что теперь Брэд Питт и Инес де Рамон устраивают ужины с представителями мира шоу-бизнеса и искусства в своем жилище.

«Инес — прирожденная хозяйка, она пробуждает эту сторону Брэда. Она очень легкая в общении и неприхотливая, с ней никогда не бывает никаких драм. Друзьям Брэда ясно, что она хорошо подходит ему», — высказался собеседник издания.

Кроме того, информатор также уточнил, что в особняке, где проживают влюбленные, есть джакузи из красного дерева, сауна и массажные столы. Источник считает, что дом «создан для развлечений».

Ранее друг Брэда Питта раскрыл, как изменился актер в отношениях с Инес де Рамон.