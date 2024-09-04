Доставили в полицейский участок: за что 21-летнюю Грету Тунберг лишили свободы в Дании

Шведскую экологическую активистку Грету Тунберг задержали в Дании. Она участвовала в антиизраильской демонстрации в Копенгагене.

По данным Ekstra Bladet, вместе с активистами движения «студенты против оккупации» Тунберг ворвалась в здание музея Копенгагенского университета и потребовала, чтобы вуз прекратил сотрудничать с израильскими учебными заведениями.

Грету доставили в полицейский участок в Беллахой, однако в настоящее время она уже вышла на свободу.

В мае Тунберг участвовала в акции в поддержку Палестины в городе Мальме на юге Швеции. Тогда ее также задержала полиция.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что является тайным покупателем замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь. По его словам, планировалась передача дома с землей внебрачной дочери — шведской эко-активистке Грете Тунберг.