«Дорожу временем, которое мы проводим вместе»: Деми Мур поддерживает детей в период болезни Брюса Уиллиса

Актриса Деми Мур рассказала, как поддерживает трех дочерей в период тяжелой болезни своего экс-супруга Брюса Уиллиса. В эфире шоу Дрю Бэрримор звезда фильма «Привидение» раскрыла совет, который всегда дает детям. Об этом сообщает Daily Mail.

В браке с Брюсом Уиллисом у Деми Мур родились три дочери: Румер Гленн, Скаут ЛаРу и Таллула Белль. Сейчас семья переживает непростой период — актер борется с тяжелым заболеванием, из-за которого приостановил карьеру в 2022 году. Актриса помогает дочерям справляться с болезнью отца и рассказала о совете, который им дает.

«Я говорю своим детям: „Встречайте их (родителей) такими, какие они есть. Держитесь не за то, кем они были или кем вы хотите их видеть, а за то, кем они являются в данный момент“», — поделилась Деми Мур.

Артистка призналась, что старается как можно больше времени проводить вместе с детьми и тяжелобольным бывшим мужем.

«От этого исходит такая красота, радость, любовь и сладость. Когда я в Лос-Анджелесе, я приезжаю туда каждую неделю и действительно дорожу временем, которое мы все проводим вместе», — заявила знаменитость.

Напомним, Деми Мур и Брюс Уиллис состояли в браке с 1987 по 2000 год. У артистов три дочери: Румер Гленн, Скаут ЛаРу и Таллула Белль. В 2009 году звезда фильма «Крепкий орешек» женился на фотомодели Эмме Хеминг. У супругов две дочери — Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

В 2022 году стало известно о том, что Брюс Уиллис был вынужден приостановить съемки в кино в связи с возрастными заболеваниями мозга, которые мешали ему работать. Также у актера развилась выраженная афазия — нарушение речи. В результате он завершил актерскую карьеру. В 2023 году артисту диагностировали лобно-височную деменцию, одним из симптомов которой является афазия.

Ранее мы писали о том, что Деми Мур не собирается покидать тяжелобольного Брюса Уиллиса.