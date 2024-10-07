Дополнила образ сумкой за 100 тысяч: Виктория Бекхэм вышла в свет в топе и блейзере

50-летняя певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм вышла в свет в эффектном образе total black в Париже. Об этом пишет Леди Mail.ru и публикует кадры со знаменитостью.

Экс-солистку группы Spice Girls засняли во время прогулки по Парижу. Виктория Бекхэм предстала перед камерами папарацци в топе с глубоким вырезом, черный блейзер собственного бренда Victoria Beckham с широкими рукавами и поясом на талии и брюки в тон. Модель дополнила образ черной кожаной сумкой Victoria Beckham, которая, по данным Леди Mail.ru, стоит почти 140 тыс. рублей. Также супруга футболиста Дэвида Бекхэма надела солнцезащитные очки и массивные украшения.

Напомним, недавно знаменитость приняла участие в рекламной кампании нового аромата 21:50 Rêverie своего парфюмерного бренда Victoria Beckham. Виктория Бекхэм представила новый аромат снялась в ролике, в котором предстала в откровенном наряде. Дизайнер позировала на песке в черном трикотажном боди с глубоким декольте. При этом она не стала надевать брюки. По словам модели, ее новый аромат получился «глубоким, соблазнительным и невероятно личным», а в его состав входят «темная, сырая ваниль и бобы тонка с табачными листьями и кедром».

Ранее сообщалось о том, что раскрыто, сколько Виктория Бекхэм ежемесячно тратит на уход за внешностью.