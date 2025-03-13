Донателла Версаче ушла с поста директора Versace и обратилась к умершему брату

Донателла Версаче покинула пост креативного директора дома Versace и трогательно обратилась к своему умершему брату и по совместительству основателю бренда Джанни. О своем решении 69-летняя женщина сообщила в социальных сетях.

«Для меня было величайшей честью продолжить дело моего брата Джанни. Он был настоящим гением, но я надеюсь, что мне передалась часть его духа и упорства», — написала она.

Отставка с должности директора не означает полного разрыва с компанией, подчеркнула Донателла.

«В новой для меня роли главного амбассадора бренда я останусь самым страстным поклонником Versace. Versace — в моей ДНК и всегда в моём сердце», — добавила женщина.

Отдельной публикацией она выложила несколько архивных фотографий с Джанни Версаче, который был убит в 1997 году.

«Надеюсь, ты гордишься мной», — обратилась Донателла к брату.

Поклонники иконы мира моды поспешили выразить ей поддержку в комментариях.

Ранее мы писали о том, что за подражание Донателле Версаче раскритиковали российскую актрису и ведущую Аллу Довлатову.